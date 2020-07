Dr. Anthony Fauci, directorul Institutului Federal de Boli Infecțioase din SUA, este considerat eroul național in mijlocul pandemiei de coronavirus care face ravagii in randul americanilor. Celebrul medic a dat joi seara lovitura de incepere a sezonului de baseball, eveniment care are in SUA importanța unei sarbatori naționale. Aceasta onoare este rezervata de obicei președintelui […]