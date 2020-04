Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a declarat miercuri ca este prea devreme sa se discute despre consecinte pentru China cu privire la ceea ce responsabilii americani considera ca ar fi lentoarea cu care Beijingul a semnalat amploarea crizei coronavirusului in China, informeaza Reuters. SUA au…

- COVID-19. Bilantul de 197 de persoane este cel mai ridicat bilant zilnic inregistrat la nivel global de la inceputul pandemiei. Numarul total al deceselor din SUA a atins 12.722, apropiindu-se de Italia (17.127) si Spania (13.798). In SUA s-a inregistrat un sfert din cazurile de imbolnavire…

- "OMS chiar a dat-o in bara. Dintr-un anumit motiv; o organizatie finantata in mare parte de SUA a fost totusi foarte mult de partea Chinei. Vom analiza asta mai bine. Din fericire, am respins din timp sfatul lor de a pastra deschise frontierele cu China. De ce ne-au facut o astfel de recomandare…

- Presedintele Donald Trump a anuntat ca s-a supus unui al doilea test joi, folosind un diagnostic rapid, care a produs un rezultat in mai putin de 15 minute si care a stabilit ca nu a fost infectat cu noul coronavirus, informeaza Reuters preluat de agerpres. "Cred ca l-am facut chiar din curiozitate…

- Numarul deceselor cauzate de epidemia de coronavirus in Italia a crescut cu 31% in ultimele 24 de ore, ajungand la 827, aceasta fiind cea mai mare crestere absoluta zilnica de la anuntarea primelor cazuri de contaminare in aceasta tara, pe 21 februarie, a anuntat miercuri seara Agentia italiana de…

- Presedintele american Donald Trump va propune, in proiectul de buget pe anul fiscal 2021, reduceri de zeci de miliarde de dolari in asistenta externa furnizata de SUA, simultan cu o majorare a fondurilor ce vizeaza contracararea amenintarilor economice venite din partea Chinei si Rusiei, transmite luni…

- China va permite accesul experiților americani in țara ca parte a eforturilor depuse de Organizația Mondiala a Sanații pentru combaterea raspandirii rapide a noului coronavirus, relateaza site-ul agenției Reuters.Citește și: Liviu Pleșoianu iși anunța DEMISIA din PSD: Eu NU merg mai departe…

- Oficialii chinezi spera ca Statele Unite vor acorda Chinei "flexibilitate" pe anumite promisiuni din acordul comercial parțial "in prima faza" semnat in decembrie in contextul epidemiei de coronavirus, a anunțat luni un reporter al site-ului Bloomberg, pe Twitter, citat de Reuters.