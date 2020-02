Stiri pe aceeasi tema

- Președintele american Donald Trump a menționat, in cadrul discursului pentru "Starea națiunii", despre asasinarea lui Qassem Soleimani, comandantul iranian ucis la 3 ianuarie, in Bagdad, Irak. De asemenea, Trump a explicat ca SUA au investit in arama 2,2 trilioane de dolari, iar contribuția la NATO…

- Președintele iranian Hassan Rouhani l-a acuzat sâmbata pe omologul sau american Donald Trump ca este un "agitator global" și ca a provocat tensionarea situației în mai multe regiuni, relateaza site-ul agenției Dpa. "În ultimii doi ani, el și guvernul american…

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a declarat ca Statele Unite sunt pregatite sa discute cu Iranul fara precondiții, relateazaMediafax citand Dpa "Suntem dispuși sa discutam fara precondiții, un nou pas în fața, o serie de masuri prin care Iranul sa devina o țara normala",…

- 80 de cetateni americani ar fi murit in atacul cu rachete lansat in aceasta dimineata de Iran in Irak, sustine Press TV, televiziunea de stat de la Teheran. Iranul a lansat zeci de rachete asupra a doua baze mari americane din tara vecina ca raspuns la asasinarea generalului Qassem Soleimani, de catre…

- "Nu amenintati niciodata natiunea iraniana", a scris luni pe Twitter presedintele iranian Hassan Rouhani, ca raspuns la declaratiile presedintelui american Donald Trump, care a amenintat sambata ca va viza 52 de tinte iraniene, noteaza France Presse, preluata de Agerpres."Cei care se refera la numarul…

- Presedintele american Donald Trump voia sa distruga coloana vertebrala a taberei siite anti-americane din Orientul Mijlociu asasinandu-l pe Qassem Soleimani, arhitectul strategiei iraniene in regiune, dar aceasta lovitura a unificat si chiar a largit randurile retelei de "rezistenta", potrivit expertilor,…

- Secretarul american de stat Mike Pompeo a admis duminica faptul ca este posibil ca trupele americane stationate in Orientul Mijlociu sa fie tinta unor represalii ale Iranului pentru moartea generalului Qassem Soleimani, el asigurand insa ca SUA vor respecta dreptul international in orice actiune impotriva…

- Președintele american Donald Trump, pus sub acuzare miercuri de catre Camera Reprezentanților, a fost invitat vineri sa susțina pe 4 februarie tradiționalul discurs despre starea națiunii in Congres, relateaza AFP.