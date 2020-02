Presedintele american Donald Trump a cerut marti, in cadrul discursului sau privind starea Uniunii, finantarea necesara pentru ca Statele Unite ale Americii sa devina prima tara care ajunge pe planeta Marte, relateaza DPA. "America va fi prima natiune care isi va infige steagul pe Marte", a spus presedintele american in discursul sau din Congres. Donald Trump a numit SUA "o natiune frontiera" care isi va implini "destinul in stele".AGERPRES/(AS - editor: Florin Stefan, editor online: Irina Giurgiu) Cititi si: * Donald Trump, in Congresul SUA: ''Spre deosebire de predecesorii mei, eu…