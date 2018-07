Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a respins joi cererea omologului sau rus, Vladimir Putin, de a permite unor anchetatori din Rusia sa interogheze cetateni americani, inclusiv pe fostul ambasador la Moscova, Michael McFaul, informeaza Reuters. Dupa intalnirea de luni, de la Helsinki,…

- Flancul estic al Aliantei Nord-Atlantice trebuie sa fie consolidat, ca raspuns la politica agresiva a Rusiei, a afirmat marti premierul polonez Mateusz Morawiecki, potrivit Reuters. ''Flancul de est al NATO trebuie sa fie consolidat pentru ca, din pacate, politica agresiva a Rusiei nu a incetat'',…

- Rusia nu s-a amestecat in alegerile prezidentiale din SUA din 2016 si nu are vreo astfel de intentie, a declarat luni presedintele rus Vladimir Putin, in conferinta de presa comuna cu omologul sau american Donald Trump dupa intrevederea lor de la Helsinki, transmite Reuters. ''Presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a atribuit luni relatiile proaste dintre Washington si Moscova "vanatorii de vrajitoare" conduse, in opinia sa, de FBI, care ancheteaza amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, transmite AFP. "Relatiile noastre cu Rusia nu au fost NICIODATA atat de proaste,…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat ca ca are asteptari scazute de la intalnirea de luni cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, la numai cateva zile dupa ce 12 ofiteri ai serviciilor de informatii ale Rusiei au fost inculpati pentru piratarea calculatoarelor Partidului Democrat…

- Statele Unite ale Americii nu cauta "rezultate finale concrete" de pe urma intrevederii de luni dintre presedintele american Donald Trump si omologul sau rus Vladimir Putin, a declarat consilierul pe probleme de securitate nationala al Casei Albe, John Bolton, intr-un interviu acordat duminica emisiunii…

- Kremlinul a declarat vineri ca inca mai asteapta discutii substantiale cu SUA cu privire la un posibil summit intre presedintii Rusiei si SUA, Vladimir Putin, respectiv Donald Trump, relateaza Reuters. Donald Trump a declarat in martie ca cei doi lideri s-ar putea intalni in curand, iar de atunci relatiile…

- Presedintele american Donald Trump urmeaza sa efectueze pe 13 iulie o vizita in Regatul Unit, a anuntat joi o purtatoare de cuvant a Casei Albe, Sarah Sanders, relateaza Reuters conform News.ro . Aceasta va fi prima vizita in Marea Britanie a locatarului Casei Albe de la preluarea functiei, in ianuarie…