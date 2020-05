Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump va parasi vineri Casa Alba, pentru prima data intr-o luna de zile, si va calatori la resedinta prezidentiala Camp David din statul Maryland, informeaza Reuters. Trump va parcurge cei 40 de kilometri intre Casa Alba si Camp David vineri seara, potrivit…

- Directorul Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a cerut miercuri ca pandemia de COVID-19 sa nu fie "politizata", dupa ce marti presedintele american Donald Trump a acuzat agentia ONU ca este prea apropiata de China si a gestionat prost epidemia, relateaza AFP…

- Presedintele SUA Donald Trump a anuntat ca a ordonat instalarea de urgenta a unor spitale de campanie, cu o capacitate totala de 4.000 de paturi, in statele americane cele mai afectate de pandemia de coronavirus: California, New York si Washington, relateaza AFP. In cadrul unei conferinte…

- Decizia vine pe masura ce natiunile din intreaga lume isi inchis granitele si interzic calatoriile pentru a opri raspandirea virusului, scrie Mediafax.Presedintele american Donald Trump va anula intalnirea liderilor G7 de la Camp David, programata pentru luna iunie, din cauza pandemiei de coronavirus…

Presedintele american Donald Trump va anula intalnirea liderilor G7 de la Camp David, programata pentru luna iunie, din cauza pandemiei de coronavirus si va organiza, in schimb o conferinta video, a anuntat joi Casa Alba, scrie Reuters.

- Presedintele american Donald Trump a spus ca salvarea de vieti in timpul pandemiei de coronavirus este mai importanta decat cotatiile indiciilor bursieri, in contextul in care multi dintre acestia s-au prabusit la bursa din New York, relateaza DPA potrivit Agerpres. "Nu vreau ca oamenii sa moara.…

- Presedintele SUA Donald Trump a declarat marti ca nu a fost testat pentru coronavirus, afirmand ca nu are simptome ale bolii si ca a fost examinat de catre medicul de la Casa Alba, relateaza Reuters.''Nu cred ca este o mare problema. As face testul. Nu cred ca este cazul ... ma simt extrem…