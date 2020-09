Stiri pe aceeasi tema

- Un parlamentar norvegian l-a propus pe presedintele SUA, Donald Trump, drept candidat la Premiul Nobel pentru Pace in 2021 pentru sprijinul acordat ințelegerii dintre Israel și Emiratele Arabe Unite. Parlamentarul norvegian Christian Tybring-Gjedde este promotorul acestei candidaturi, dupa cum a explicat…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Incepand din 2016, are loc un adevarat razboi nedeclarat intre marile companii aeronautice ale lumii, care se desfașoara practic in spațiul romanesc. Iar ceea ce este mai ciudat sau de-a dreptul exploziv este ca infruntarea are loc, practic, in interiorul statelor NATO.…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a acceptat joi seara, in gradinile Casei Albe, nominalizarea drept candidat al Partidului Republican pentru un nou mandat la Casa Alba, transmit AFP si Reuters preluat de agerpres.Vezi și: Guvernul a decis regulile in timpul campaniei: Evenimentele…

- Deja maine, in cadrul Convenției Naționale a Partidului Democrat din SUA (care va avea loc online), fostul vicepreședinte Joe Biden s-ar putea ca sa aleaga, de unul singur, viitorul președinte al Statelor Unite. Iata de ce se poate intampla acest lucru: potrivit mai multor sondaje, Biden in…

- Guvernatorul republican al Texasului, Greg Abbott, a anuntat joi ca purtarea mastii devine obligatorie in locurile publice din acest mare stat din sudul SUA, unde numarul cazurilor de COVID-19 a explodat, noteaza AFP, scrie Agerpres. “Putem mentine firmele deschise si dezvolta economia noastra pentru…

- Fratele lui George Floyd a cerut ONU ”sa-i ajute pe americanii de culoare”, intr-o dezbatere, scrie news.ro. Discuția despre rasism si violentele politiei, convocata la solicitarea tarilor africane, continua joi in Consiliul ONU al Drepturilor Omului, o instanta pe care Statele Unite au parasit-o in…