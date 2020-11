Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele ales al SUA, Joe Biden, si-a prezentat marti echipa diplomatica si de securitate nationala, precum si viziunea unei politici externe bazate pe asumarea de catre Statele Unite a unui rol de lider si de intarire a aliantelor in regiunea Asia-Pacific, transmite Reuters. 'Este o echipa…

- Președintele ales al Statelor Unite ale Americii, Joe Biden, a facut primul anunț cu privire la compoziția cabinetului sau, relateaza CNN. Biden a confirmat ca Anthony Blinken va fi nominalizat pentru funcția de secretar de stat (n. red. – echivalentul ministrului de Externe).

- Presedintele-ales al SUA, Joe Biden, urmeaza sa anunte, marti, primele persoane nominalizate pentru functii in viitoarea Administratie de la Washington, pentru functia de secretar de Stat urmand sa fie propus Anthony Blinken, conform NBC News, potrivit MEDIAFAX. Anthony Blinken, in varsta…

- Presedintele-ales al SUA, Joseph Biden, urmeaza sa anunte, marti, primele persoane nominalizate pentru functii in viitoarea Administratie de la Washington, pentru functia de secretar de Stat urmand sa fie propus Anthony Blinken, conform NBC News, citat de Mediafax.

- Uniunea Europeana este nerabdatoare sa inceapa cooperarea cu noul presedinte al SUA, Joe Biden, in probleme precum combaterea pandemiei sau a schimbarilor climatice si spera ca summitul G20 de la sfarsitul acestei saptamani va fi „un nou inceput pentru multilateralism”, potrivit presedintei Comisiei…

- Presedintele-ales Joe Biden a numit marti zece membri ai echipei sale campanie, dintre care jumatate femei si un influent ales de culoare, sa faca parte din echipa sa de lucru de la Casa Alba, unde se va muta dupa preluarea functiei de presedinte al SUA pe 20 ianuarie, transmite AFP preluat de agepres.…

- In mod cu totul neobișnuit pentru o seara a alegerilor, Joe Biden a ieșit in fața presei cu un scurt discurs menit sa blocheze planul lui Donald Trump de a-și anunța victoria in alegeri inainte de finalizarea numararii tuturor voturilor. „Suntem pe cale sa caștigam, pastrați-va credința!”, a spus Biden.

- Președintele Donald Trump a reușit sa caștige mai multe voturi din partea hispanicilor decat la scrutinul precedent, in mai multe state cheie, arata rezultatele unui exit-poll realizat la nivel național de CNN. Joe Biden a obținut insa rezultate mai slabe in randul acestei comunitați decat Hillary Clinton.…