Stiri pe aceeasi tema

- Misiunea fortelor americane desfasurate in Siria "nu s-a schimbat", iar presedintele Donald Trump doreste ca acestea sa revina in Statele Unite "cat mai curand posibil", a declarat Casa Alba la sfarsitul saptamanii trecute, potrivit AFP. "Misiunea americana nu s-a schimbat. Presedintele a spus clar…

- Presedintele american Donald Trump l-a numit vineri "mincinos" pe James Comey, pe care l-a destituit in mai 2017 de la conducerea Biroului Federal de Investigatii (FBI) si care va publica saptamana viitoare o carte in care il critica dur pe actualul lider de la Casa

- Theresa May este pregatita sa aprobe participarea armatei britanice la un atac al Statelor Unite contra Siriei, afirma surse guvernamentale de la Londra. Potrivit oficialilor citati, Theresa May considera ca nu este necesar sa ceara aprobarea din partea Parlamentului de la Londra, argumentand…

- Organizatia Europeana pentru Siguranta Navigatiei Aeriene (Eurocontrol) a recomandat companiilor aeriene sa exercite prudenta in estul Marii Mediterane din cauza posibilitatii producerii unor atacuri aeriene sau cu rachete de croaziera in Siria, in urmatoarele 72 de ore, informeaza agentia Tass.…

- Presedintele american Donald Trump a semnat, vineri, un memorandum prin care cere anularea unei politici conform careia imigrantii ilegali pot fi eliberati din arest pâna la audierea privind statutul lor. Ca parte a memorandumului, liderul de la Casa Alba i-a cerut Secretarului…

- Procurorul special american Robert Mueller le-a comunicat luna trecuta avocatilor presedintelui Donald Trump ca nu-l considera, ”in acest stadiu”, suspect pe seful statului in ancheta rusa, dezvaluie The Washington Post (WP), scrie Reuters. In cadrul unor negocieri private pe care le-au purtat la inceputul…

- Presedintele american, Donald Trump, a denuntat din nou, marti seara, deficitul comercial in relatia dintre Statele Unite si China, subliniind insa ca are un "foarte mare respect" pentru omologul sau de la Beijing, Xi Jinping.

- Coreea de Nord a denunțat, duminica, ultimele sanctiuni unilaterale americane anuntate vineri drept un ”act de razboi”, se arata intr-un comunicat difuzat de agentia nord-coreeana KCNA, relateaza AFP, citat de News.ro . Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri noi masuri vizand sa izoleze…