Donald Trump, dispus sa renunte la sanctiunile impotriva Rusiei?

- Escaladarea tensiunilor geopolitice cu SUA a provocat joi o depreciere semnificativa a lirei turcesti si a rublei rusesti, dupa ce Washingtonul a anuntat noi masuri impotriva celor doua tari, se arata intr-o analiza a Financial Times (FT), citat de Agerpres. În tranzacţiile de la Londra,…

- Washingtonul a anuntat ca va impune noi sanctiuni Rusiei la finalul lui august, dupa ce a stabilit ca Moscova a folosit un agent neurotoxic impotriva unui fost agent rus si a fiicei sale, in Marea Britanie....

- Sanctiunile SUA impotriva Rusiei 'vor fi mentinute in starea lor actuala', a subliniat presedintele american Donald Trump, in contextul in care seful guvernului italian Giuseppe Conte a indemnat Statele Unite la un dialog cu Rusia, informeaza marti AFP.

- Cei 28 de lideri ai UE au decis oficial vineri sa prelungeasca pentru o perioada de sase sanctiunile economice impotriva Rusiei in lipsa oricarui progres de aplicare de catre Moscova a acordurilor pentru a face sa inceteze luptele in estul Ucrainei, potrivit unui inalt responsabil...