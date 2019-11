Donald Trump, destituire: Republicanii vor audierea fiului lui Joe Biden Presedintele Statelor Unite este suspectat de abuz de putere facand presiuni asupra guvernului ucrainean pentru a ancheta in legatura cu Hunter Biden, precum si a tatalui acestuia, potential adversar al lui Donald Trump in alegerile prezidentiale din 2020. Democratii, majoritari in Camera Reprezentantilor, intentioneaza sa alcatuiasca un dosar de punere sub acuzare (impeachment) ce ar putea duce la destituirea presedintelui. Donald Trump ii acuza pe Joe si Hunter Biden ca sunt 'corupti', mai ales pentru ca fiul fostului vicepresedinte a facut parte din consiliul de conducere al firmei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

