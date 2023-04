Fostul președinte american Donald Trump se va retrage la casa lui din Mar-a-Lago, in Palm Beach, Florida, dupa audierea in instanța. El va depune și o plangere in cadrul unei instanțe penale din Manhattan. Dupa ce a fost trimis in judecata, Donald Trump și-a manifestat dorința de a ține un discurs in care sa conteste acuzațiile aduse. Potrivit experților, fostul președinte american va fi nevoit sa respecte intocmai condițiile de eliberare, dupa trimiterea sa in judecata. Trump va putea merge și calatori oriunde va dori și, potrivit lui Ambrosio Rodriguez, un avocat de procedura penala din Los…