- Administratia Trump a modificat un acord de neproliferare care dateaza de pe vremea Razboiului Rece, pentru a permite industriei americane a Apararii sa vanda drone de fabricatie americana mai multor tari, afirma trei fosti oficiali din acest sector si un oficial guvernamental federal, dezvaluie Reuters.

- Turcia inca mai produce si livreaza componente pentru avioanele de lupta americane F-35, in pofida faptului ca a fost suspendata din acest program in urma cu aproape un an din cauza ca a importat din Rusia sisteme de aparare antiracheta, a afirmat joi seful industriei de aparare a Turciei, Ismail…

- Rusia si China profita de urgenta provocata de pandemie pentru a-si promova interesele in Europa, a avertizat secretarul american al apararii, Mark Esper, intr-un interviu pentru cotidianul italian La Stampa, descriind ca 'maligne' eforturile Chinei de a promova echipamentele de telecomunicatii…

- Rusia a anuntat luni ca a inregistrat 6.198 de contaminari cu noul coronavirus in 24 de ore, iar bilantul total a crescut la 87.147 - depasind astfel oficial bilantul Chinei, in care a aparut pandemia la sfarsitul anului trecut, relateaza Reuters.

- Premierul Benjamin Netanyahu si fostul sau rival Benny Gantz nu au reusit sa ajunga la un acord privind crearea unui guvern "de uniune si de urgenta" in plina criza generata de epidemia noului coronavirus la expirarea joi a ultimatumului prin care s-a incercat sa se puna capat celei mai lungi crize…

- ​Rusia si Arabia Saudita au trecut peste diferentele care au reprezentat potentiale obstacole în calea unui plan privind reducerea substantiala a productiei de titei, afectata de reducerea cererii pe fondul pandemiei de coronavirus (COVID-19), a declarat joi, pentru Reuters, Kirill Dmitriev, seful…

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, a emis un ordin de oprire a deplasarilor in strainatate ale trupelor americane, timp de 60 de zile, pentru a limita raspandirea coronavirusului intre soldati, a declarat miercuri Esper, transmite Reuters.

- Armata rusa incepe duminica sa trimita ajutor medical in Italia, pentru a o sustine in lupta impotriva epidemiei noului coronavirus, la indemnul presedintelui rus Vladimir Putin, a anuntat intr-un comunicat Ministerul rus al Apararii, relateaza Reuters.