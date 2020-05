Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul din Minnesota, Tim Walz, a declarat sambata ca va 'mobiliza in totalitate' Garda Nationala din acest stat american din cauza revoltelor ce continua, o decizie fara precedent in istoria de 164 de ani a acestei forte, transmite dpa preluat de agerpres.Vezi și: Minunata Noua Normalitate,…

- Armata SUA poate fi mobilizata rapid in orasul Minneapolis, pentru restabilirea ordinii publice in contextul protestelor violente izbucnite dupa moartea unui barbat de culoare in timp ce era imobilizat de politie.Citește și: Premierul, AMENDAT dupa poza devenita virala: Cat a scos Ludovic…

- Guvernatorul din Minnesota, Tim Walz, a declarat sambata ca va "mobiliza in totalitate Garda Nationala" din acest stat american din cauza revoltelor ce continua, o decizie fara precedent in istoria de 164 de ani a acestei forte, transmite dpa, citata de Agerpres.

- Twitter l-a acuzat vineri pe presedintele american Donald Trump de ”glorificarea violentei” si i-a marcat unul dintre mesajele pe care le-a postat pe Twitter despre revoltele urbane de la Minneapolis in urma uciderii lui George Floyd in timpul unei arestari in forta, despre care afirma ca incalca…

- Protestele au continuat joi seara in Minneapolis, SUA, pentru a treia zi, cu și mai multa violența, dupa moartea unui barbat de culoare in custodia poliției, potrivit BBC News.O secție de poliție din Minneapolis a fost incendiata de manifestanții stranși pe strazile orașului pentru a treia zi, in semn…

- China se face vinovata de moartea a sute de mii de oameni din cauza noului coronavirus, a reiterat secretarul de Stat american Mike Pompeo, intr-o criza sanitara pe care Donald Trump o considera cel mai grav ”atac” cu care s-au confruntat Statele Unite vreodata, relateaza Reuters potrivit news.ro.”Ei…

- China se face vinovata de moartea a sute de mii de oameni din cauza noului coronavirus, a reiterat secretarul de Stat american Mike Pompeo, intr-o criza sanitara pe care Donald Trump o considera cel mai grav ”atac” cu care s-au confruntat Statele Unite vreodata, relateaza Reuters.

- Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a avertizat marti ca cea mai dificila faza a epidemiei de coronavirus va lovi mai puternic si mai rapid decat se credea anterior, in timp ce Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a avertizat deja ca Statele Unite ar putea sa devina epicentrul pandemiei…