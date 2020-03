Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, urmreaza sa aprobe fonduri in valoare de 8,3 miliarde de dolari pentru masuri de contracarare a epidemiei de coronavirus, informeaza site-ul agenției Associated Press, potrivit MEDIAFAX.Planul prevede alocarea de fonduri pentru producerea de vaccinuri,…

- India si SUA isi vor extinde parteneriatul strategic prin cooperare in regiunea indo-pacifica si acorduri in domeniul apararii in valoare de mai multe miliarde de dolari, a anuntat luni presedintele american Donald Trump, aflat in vizita in India, transmite dpa. Liderul de la Casa Alba a facut acest…

- Liderul american Donald Trump a devenit primul presedinte in exercitiu care a participat la marsul anual anti-avort de la Washington, declarandu-se avocatul ferm al miscarii, intr-un discurs presarat cu referinte religioase, informeaza vineri DPA, citata de Agerpres."Copiii nenascuti nu au avut nicicand…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, intentioneaza sa redirectioneze alte 7,2 miliarde de dolari din bugetul Pentagonului pentru constructia zidului de la frontiera cu Mexicul, a informat luni cotidianul The Washington Post, care a consultat documente interne privind aceste planuri, transmite…

- Ion Cristoiu a susținut ca dejunul la care a fost invitat președintele Iohannis de liderul de la Casa Alba, Donald Trump, cu ocazia summit-ului NATO de la Londra, a costat bugetul Romaniei 4 miliarde de dolari, potrivit Mediafax.„Domnul Klaus Iohannis a fost, intr-adevar, invitat la un șpriț…