Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca va face din proprietatea sa din Palm Beach, Florida, resedinta sa permanenta, in locul apartamentului sau din Trump Tower din New York, relateaza Reuters.



Trump detine proprietatea din Mar-a-Lago, Palm Beach, din 1985 si a petrecut mai mult timp aici decat in apartamentul sau de pe bulevardul Fifth Avenue din New York.



"Familia mea si cu mine vom face din Palm Beach, Florida, resedinta noastra permanenta", a scris Trump pe Twitter.



"In pofida faptului ca platesc milioane de dolari in oras, in taxe locale si…