- Comisia pentru Afaceri Judiciare a Camerei Reprezentantilor a aprobat, vineri dupa-amiaza, cele doua articole de inculpare a presedintelui american Donald Trump în scopul demiterii, informeaza Mediafax citând CNN.Donald Trump este suspectat de abuz de putere si obstructionarea Congresului.…

- Comisia pentru Afaceri Judiciare a Camerei Reprezentantilor se va intruni astazi și maine pentru a examina articolele de lege pentru punerea oficiala sub acuzare a președintelui american Donald Trump, a anuntat marti comisia, potrivit Reuters. Intrunirile vor avea loc miercuri la ora 19:00 și din nou…

- "Nu am discutat niciodata cu presedintele din pozitia de quid pro quo (favor in schimbul unui favor -n.red.). Eu nu fac asa ceva..., nu vreau sa parem cersetori", a declarat Volodimir Zelenski luni seara, conform agentiei Associated Press, citata de stiripesurse.ro. Donald Trump a salutat…

- Camera Reprezentantilor l-a invitat pe presedintele SUA, Donald Trump, sa îsi prezinte pe 4 decembrie argumentele de aparare în cadrul anchetei care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii, afirma surse citate de agentia de presa Reuters, preluata de Mediafax.Presedintele…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri seara ca nu a cerut „nimic” din partea Ucrainei, astfel ca audierile din Camera Reprezentantilor trebuie sa fie oprite, informeaza Mediafax citând Associated Press.Donald Trump a declarat ca marturiile din Camera Reprezentantilor…

- Marie Yovanovitch, fosta ambasadoare SUA în Ucraina, le-a spus congresmenilor ca s-a simțit amenințata de o afirmație criptica despre ea facuta de președintele american Donald Trump într-o conversație telefonica cu omologul sau de la Kiev, Volodimir Zelenski, scrie Mediafax, citând…

- Fostul vicepresedinte american Joseph Biden, favorit pentru a fi candidatul Partidului Democrat în scrutinul prezidential din 2020, s-a declarat, miercuri seara, favorabil demiterii presedintelui SUA, Donald Trump, pe care l-a acuzat de tradare."Pentru a proteja Constitutia, democratia,…

- Președintele SUA, Donald Trump, a afirmat ca Nancy Pelosi, președintele Camerei Reprezentanților, s-ar putea face vinovata de tradare în legatura cu investigatia parlamentara care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii liderului de la Casa Alba, scrie Mediafax, citând Reuters.…