- Un judecator din New York il considera pe Donald Trump responsabil de frauda. Ar fi depus declaratii financiare false, mai bine de un deceniu. Decizia judecatorului Arthur Engoron vine cu cateva zile inaintea procesului civil in care sunt implicati biroul procurorului general din New York si fostul…

- Donald Trump si doi dintre copiii sai, Donald Trump Jr si Eric Trump, au fost declarați marți de un judecator din New York responsabili de „frauda” financiara „repetata” in anii 2010 in evaluarea activelor Organizatiei Trump, chiar inainte de inceperea luni a procesului civil in acest caz, transmite…

- Procesul civil pentru frauda al lui Donald Trump si al fiilor sai va dura trei luni, din octombrie pana la Craciun, fostul presedinte al Statelor Unite fiind acuzat de justitia statului New York ca si-a "umflat" patrimoniul cu miliarde de dolari intre 2011 si 2021,

- Donald Trump, care vrea sa fie reales presedinte al Statelor Unite, este acuzat de miercuri de justitia din New York ca si-a supraevaluat averea cu "miliarde de dolari" in fiecare an, din 2011 pana in 2021, in cadrul unei actiuni civile pentru frauda in 2022, informeaza AFP, informeaza News.ro.Procurorul…

