Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele SUA, Donald Trump, un politician republican, s-a folosit de functie în interes personal, subminând securitatea nationala, a acuzat vineri Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor si unul dintre liderii Partidului Democrat, informeaza Mediafax citând site-ul…

- Adjunctul Secretarului american pentru Aparare, Laura Cooper, a declarat ca nu a discutat niciodata cu președintele Donald Trump despre sistarea asistenței pentru securitate in Ucraina și ca nu a discutat in mod direct cu acesta in privința situației din Ucraina, relateaza site-ul agenției Reuters,…

- Kurzii au considerat retragerea a circa 1000 de militari americani din Siria drept o tradare din partea Washingtonului, cu care au fost aliati impotriva Statului Islamic. Dupa ce presedintele SUA, Donald Trump, a decis sa retraga trupele din Siria, Turcia a atacat militia kurda YPG, scrie Agerpres.…

- Presedintele Statelor Unite, Donald Trump, a afirmat ca decizia sa de a retrage trupele americane din Siria nu este o miscare de abandonare a fortelor kurde, relateaza marti DPA, preluata de Agerpres. ''S-ar putea sa fim pe cale sa parasim Siria, dar in niciun caz nu i-am abandonat pe kurzi, care sunt…

- Parlamentarul ucrainean de opozitie Oleksii Goncearenko a inaintat joi o cerere oficiala catre biroul presedintelui Volodimir Zelenski pentru a prezenta stenograma integrala a discutiei telefonice pe care acesta a avut-o pe 25 iulie cu presedintele american Donald Trump, relateaza agentia Reuters,…

- Mark Esper, secretarul american pentru Aparare, a declarat luni ca atacurile recente asupra instalațiilor petroliere din Arabia Saudita sunt fara precedent, iar Statele Unite vor lucra impreuna cu aliații sai pentru apararea ordinii, relateaza Reuters.Esper a anunțat ca „ordinea internaționala,…

- Israelul este suspectat ca, cel mai probabil, a amplasat dispozitive de telefonie mobila specifice spionajului în apropierea Casei Albe și în alte locații din Washington în ultimii doi ani, potrivit unui raport publicat de Politico care citeaza trei foști oficiali americani din…

- 'Nu cred. Nu cred ca israelienii ne spioneaza. Mi-ar veni greu sa cred', a declarat presedintele Statelor Unite.'Totul este posibil, dar nu cred', a insistat liderul de la Casa Alba. Un articol aparut in Politico scrie despre faptul ca Israelul ar fi amplasat in 2017 dispozitive de supraveghere…