Stiri pe aceeasi tema

- Prima Doamna a Statelor Unite, Melania Trump, s-a deplasat joi la frontiera cu Mexicul, unde a vizitat un centru pentru copii care au fost separati de parintii lor, intr-o misiune de control, a anuntat presedintele american, Donald Trump, informeaza Reuters, dpa si AFP. Prima Doamna, ale…

- Presedintele american Donald Trump a semnat miercuri un decret care pune capat despartirii familiilor de migranti care au trecut ilegal frontiera cu Mexicul, relateaza AFP conform News.ro . ”Acest lucru este deosebit de important pentru mine (…). Noua nu ne place sa vedem familii despartite”, a declarat…

- Administratia din Mexic a dispus introducerea de taxe vamale suplimentare pentru produse din Statele Unite, ca reactie la masuri similare adoptate de presedintele american, Donald Trump, informeaza site-ul agentiei Reuters.

- Donald Trump a promis din nou ca mexicanii vor plati factura construirii zidului pe care locatarul Casei Albe vrea sa-l ridice la frontiera americano-mexicana, o ipoteza respinsa imediat de omologul sau mexican Enrique Pena Nieto, relateaza Reuters, conform news.ro.”Pana la urma Mexicul va…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a vorbit despre starea de sanatate a soției sale, intr-o postare pe Twitter. Liderul de la Washington spune ca Prima Doamna este ”chiar foarte bine”. Melania Trump va parasi spitalul in cateva zile a anunțat soțul ei a doua zi dupa ce a fost supusa unei intervenții…

- Donald Trump a recunoscut ca a fost foarte ocupat in ultima perioada și nu a apucat sa ii ia un cadou soției sale, Melania Trump, cu ocazia aniversarii sale. Prima Doamna a implinit 48 de ani. Intrebat ce i-a oferit Primei Doamne, Donald Trump a spus ”ei bine, as face mai bine sa nu…

- Donald Trump si presedintele francez Emmanuel Macron urmau sa discute despre acordul in dosarul nuclear iranian marti, in cadrul unei intalniri la Casa Alba, in a doua zi a acestei vizite de stat.Macron vrea ca Trump sa mentina acordul. Trump este nehotarat, dar l-a catalogat drept ”un…