Donald Trump a fost huiduit de spectatori la finala Ligii profesioniste de Baseball

Spectatorii au inceput sa huiduie in momentul in care imaginea liderului de la Casa Alba a fost afisata pe un ecran urias.



Ecranul a aratat apoi soldati care stateau in tribune, iar huiduielile s-au oprit, insa spectatorii au scandat sloganul "Lock him up!" ("Inchideti-l!') la adresa presedintelui, informeaza Agerpres.



"Lock her up!" ("Inchideti-o!") este un slogan clasic al publicului la mitingurile lui Donald Trump, adresat lui Hillary Clinton, rivala sa democrata in alegerile prezidentiale din 2016. Opozantii lui Donald Trump au intors acum sloganul impotriva acestuia.



Donald…