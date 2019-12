Donald Trump a ajuns la Londra, unde va participa la summitul NATO

Stiri pe aceeasi tema

- Romania a urcat 17 pozitii in clasamentul global PwC Paying Taxes 2020, parte a raportului Doing Business al Bancii Mondiale, si se situeaza in acest an pe locul 32 dupa ce, in 2018, tara a ocupat pozitia 49. "Romania devanseaza, in acest an, alte tari din Europa Centrala si de Est, precum Cehia (locul…

- Intre prima jumatate a anului 2018 si prima jumatate a anului 2019, cele mai semnificative scaderi ale pretului gazelor naturale pentru gospodarii, exprimat in moneda nationala, s-au inregistrat in Danemarca (minus 1,7%), Ungaria (minus 1,6%) si Austria (minus 1,3%), iar cel mai semnificativ avans…

- Peste un sfert (27,7%) din populatia Romaniei traia, in 2018, intr-o locuinta care nu avea toaleta in interiorul casei, in scadere fata de procentul de 29,7% inregistrat in 2017, insa de peste zece ori mai mare decat media de 2,1% inregistrata in 2018 la nivelul Uniunii Europene, arata datele publicate…

- ORA DE IARNA 2019. In noaptea de 26 octombrie spre 27 octombrie 2019 (sambata spre duminica), ora 4.00 devine ora 3.00. Trecerea la ora de iarna inseamna ca vom dormi mai mult cu o ora, ceasurile fiind date inapoi. Astfel, duminica, 27 octombrie, va fi cea mai lunga zi din an, avand 25 de ore. ORA EXACTA…

- Piața de birouri din București a fost cea mai dinamica și inca exista loc de creștere Cea mai mare oferta de spații de birouri moderne in 15 țari din regiunea Europei Centrale și de Est (ECE) a fost inregistrata in Varșovia, Budapesta și Praga, iar in București au fost livrate cele mai multe spații…

- STRATEGIE Peste 2.500 tancuri, blindate si piese autopropulsate de artilerie vor fi transferate in Romania, Polonia, Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia si Lituania, state aflate pe toata latura de Est a NATO.