Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce strada fierbe si cere demisia Guvernului si a presedintelui Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, la Banca Nationala se agita spiritele pentru aprobarea proiectului care prevede plafonarea gradului maxim de indatorare. Desi oficialii BNR au declarat ca orice astfel de document al Bancii…

- Banca Nationala a Romaniei va face un studiu detaliat privind gradul de indatorare a populației, urmand sa prezinte Comitetul Național pentru Supraveghere Macroprudențiala informațiile necesare pentru pr...

- Ministerul Finantelor Publice considera ca masurile macroprudentiale, respectiv limitele impuse gradului de indatorare a populatiei, trebuie implementate doar in urma unor studii de impact complet fundamentate, care sa valideze faptul ca procesele de consum si investitii dar si cresterea economica…

- Schimbari importante pentru cei care vor credite! Banca Nationala a Romaniei vrea sa plafoneze gradul de indatorare pentru credite, in special pentru cele ipotecare, in lei. Din 1 iulie, BNR vrea sa plafoneze gradul de indatorare in cazul creditelor ipotecare in lei. Mai mult, Banca Centrala a setat…

- Investitiile straine directe au crescut cu 21,2% in primele trei luni din acest an, comparativ cu perioada similara din 2017, la 1,378 miliarde euro, se arata in datele publicate de Banca Nationala a Romaniei (BNR). „Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au insumat 1.378 milioane de euro…

- Indicele ROBOR la trei luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,68%, cel mai mare nivel din octombrie 2014, potrivit datelor publicate marti de Banca Nationala a Romaniei (BNR). ROBOR la trei luni este indicatorul principal in functie…

- Indicele Robor la 3 luni, in functie de care sunt calculate dobanzile la majoritatea creditelor in lei, a crescut la 2,46%, cel mai mare nivel din 23 octombrie 2014, potrivit datelor publicate joi de Banca Nationala a Romaniei (BNR).Robor la 3 luni este indicatorul principal in functie de…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat luni ca respinge categoric atacurile impotriva Bancii Nationale a Romaniei (BNR), sustinand ca se doreste ca aceasta institutie sa fie facuta responsabila pentru "toate derapajele economice provocate de actul de guvernare". Intrebat la Realitatea TV cum vede…