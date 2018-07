Stiri pe aceeasi tema

- Șomerii vor putea solicita granturi pentru deschiderea afacerilor, din 2019. Este una dintre masurile de stopare a emigrației moldovenilor, aprobate de autoritați. Subiectul a fost discutat, în cadrul emisiunii "ATITUDINI", la care au participat Ana Gherganova, șefa Direcției Politici Ocupaționale…

- Domnul Ionescu a luat un credit ipotecar in 2007. Pe atunci, rata lui la banca era cam un sfert din salariu. Vecinul lui, dl. Popescu, a luat saptamana trecuta un credit identic. Deși Ionescu și Popescu au salarii egale, rata lui Popescu este o treime din salariu. Cand vine vorba despre gradul de indatorare,…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza, vineri, o minibursa a locurilor de munca, la cererea unui mare angajator buzoian. Greenwee International ofera, in cadrul evenimentului, un numar de 25 de posturi pentru muncitori necalificati.

- Angajatorii salajeni pun la dispoziția persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca aproape 200 de posturi, mai mult de o treime dintre ele fiind in productie si prestari servicii, au anuntat reprezentantii Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Salaj. Potrivit sursei citate, 19 companii…

- Aproximativ 75.000 de angajați și-ar putea pierde locurile de munca in industria auto germana pana in 2030 daca se vor indeplini previziunile care arata ca atunci, in parcul auto german mașinile electrice vor reprezenta 25%, iar cele hibride, 15%, arata un studiu al Institutului Frauenhofer, citat de…

- Costul orar cu forta de munca a inregistrat o rata de crestere de 12,72% in trimestrul I 2018 fata de acelasi trimestru al anului anterior, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). Costul orar al forţei de muncă a crescut în majoritatea activităţilor…

- Costul orar al fortei de munca, ajustat la numarul zilelor lucratoare, a crescut in primul trimestru cu 1,42% fata de trimestrul precedent si cu 12,72% fata de perioada similara a anului trecut, a anuntat INS. Comparativ cu acelasi trimestru al anului precedent, cele mai mari…

- O producție vesela, animata și cu pastile de invațaminte pentru copii și parinți, un spectacol unic in care mesajul va ramane in inimile celor mici și mari deopotriva, un show in care sunetul și luminile sunt la nivelul show-urilor internaționale. ”Este pentru prima data cand…