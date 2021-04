Stiri pe aceeasi tema

- Un medic de terapie intensiva de la Spitalul Colentina explica, printr-un mesaj postat pe Facebook, care sunt pașii procedurali atunci cand moare un pacient, dupa ce fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat ca diferența este foarte mare in ceea ce privește numarul deceselor raportate.…

- Directorul Direcției de Sanatate Publica Timiș, liberalul Flavius Cioca, a reacționat, astazi, intr-o postare pe Facebook la acuzațiile fostului ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, dupa ce, ieri, susținea ca nu da replica. ”De la o persoana despre care credeam ca-mi impartașeste cultura organizaționala,…

- Fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, a declarat la Digi24 ca a incercat sa vorbeasca și cu președintele Klaus Iohannis in ziua in care a fost demis din funcție de premierul Cițu, dar șeful statului nu i-a raspuns la telefon. Anterior, Voiculescu a precizat ca nici Florin Cițu nu i-a raspuns…

- Vlad Voiculescu spune ca, daca Oana Mihaila va fi noul ministru al Sanatații, are toata susținerea sa: „Pentru cei care vor o schimbare și pentru cei care impartașesc valorile de adevar, profesionalism, de transparența voi fi in continuare un partener”.

- Fostul ministru PNL al Sanatații, deputatul Nelu Tataru, nu ar fi vrut, luni, sa intervina in ședința de plen a Camerei Deputaților, pentru a-l apara pe succesorul sau, actualul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu (USR PLUS), in fața acuzațiilor PSD și AUR, au declarat surse parlamentare pentru…

- Președintele AUR, George Simion, a fost prezent marți, in platoul emisiunii Sinteza Zilei, de la Antena 3, unde a povestit cum au decurs discuțiile cu Vlad Voiculescu, caruia i-a cerut personal demisia din funcția de Ministru al Sanatații, dupa incendiul de la spitalul "Matei Balș".

- Dupa mai multe zile in care parlamentarii PSD i-au cerut demisia lui Vlad Voiculescu, din funcția de Ministru al Sanatații, in urma incendiului de la Spitalul Matei Balș, prim-vicepresedintele partidului, Gabriela Firea, sugereaza ca un medic ar fi mai potrivit sa ocupe funcția in cauza.

- Razboiul acuzațiilor intre fostul primar al Capitalei Gabriela Firea și actualul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu. Firea i-a raspuns lui Voiculescu care a afirmat ca PSD ar fi culpabil pentru situatia care a dus la producerea incendiului de la Matei Bals: „Dovediti cu fiecare declaratie ca sunteti…