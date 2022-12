Domino’s Pizza intenționează retragerea de pe piaţa din Rusia Filiala lantului de pizzerii Domino’s Pizza a anuntat ca ia in calcul retragerea de pe piata din Rusia. Anuntul a fost facut la 10 luni dupa ce Kremlinul a declansat razboiul din Ucraina. Francizorul din spatele celor 171 de unitati Domino’s Pizza din Rusia a anuntat miercuri ca „isi evalueaza prezenta” si analizeaza impactul pe care sanctiunile il au asupra afacerii sale. „Compania ia act de speculatiile recente privind o iesire a grupului din operatiunile sale din Rusia. DP Eurasia isi evalueaza prezenta in Rusia, impactul sanctiunilor si capacitatea sa continua de a-si servi clientii din Rusia.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

