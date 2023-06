Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Germaniei, Frank-Walter Steinmeier, a sosit joi seara la Timisoara, unde a fost primit de primarul Dominic Fritz, de prefectul Mihai Ritivoiu si de liderul administratiei timisene, Alin Nica.

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a prezentat miercuri, intr-o conferinta de presa, proiectul noului skatepark care ar urma sa fie construit de Primarie in Parcul Central "Anton Scudier", pana la sfarsitul anului viitor.Inca de la inceputul anilor '90, Parcul Central a devenit locul…

- Un mare numar de ziariști, majoritatea straini, veniți la Timișoara pentru a descoperi experiența Bienalei Art Encounters, au avut parte de un mic dejun surpriza, cu primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Jurnaliștii au aflat despre multiculturalitatea, istoria și experiența Timișoarei din istorie chiar…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR), arata, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca ordonanta Guvernului privind masurile de reducere a cheltuielilor ”are consecinte catastrofale” pentru Timisoara care este in acest an Capitala Europeana a Culturii. Potrivit ordonantei, spune Fritz,…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat, miercuri, ca primaria a inceput pregatirile pentru tranzitia sistemului de termoficare local catre productia verde, astfel ca sistemul de distributie a agentului termic va fi preluat de municipali

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a afirmat, referindu-se la masurile luate in calcul de Guvern pentru reducerea cheltuielilor, ca daca Executivul are o problema cu propriul buget, atunci acolo trebuie sa gaseasca solutii si sa nu se amestece in treaba autoritatilor locale. “Mainile jos…

- Mihai Ritivoiu, prefectul PSD al județului Timiș, a venit astazi cu sfaturi pentru Dominic Fritz, primarul USR al Timișoarei, in problema catargelor instalate fara autorizațiile necesare in Timișoara, catarge pe care flutura drapelul Romaniei. „Vad ca domnul Fritz incepe sa sovaie si sa dea inapoi pe…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a declarat, vineri, ca va continua lupta anticoruptie din administratia pe care o conduce, in prezent fiind pe rolul instantelor trei dosare penale care vizeaza fapte de coruptie de care s-ar face vinovati fosti angajati ai primariei.Fritz a facut rapid…