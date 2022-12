Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, care este cetatean german, a anuntat ca a intrat in direct la postul national de televiziune al Austriei si a transmis ca Guvernul austriac face o greseala istorica in privinta votului negativ pentru aderarea Romaniei la Spatiul Schengen. Fii…

- Astazi este o zi decisiva pentru Romania, dupa 15 ani de asteptare, in ședința Consiliul Justiție și Afaceri Interne (JAI) putandu-se decide intrarea tarii noastre in Spatiul Schengen. Ziua de astazi a fost precedata de un adevarat asalt diplomatic la adresa Austriei, singura tara care se opune aderarii…

- "Guvernul de la Viena este condus, din pacate, de un lider ce insista cu incapațanare asupra unor argumente ridicole. I-am spus direct, ca este foarte aproape de a fi cel ce va anula toata simpatia pe care romanii au cultivat-o de-a lungul timpului in relația cu Austria, țara pe care noi am privit-o…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu spune ca dreapta europeana trebuie sa iși asume responsabilitatea „pana la capat” și sa il convinga pe cancelarul austriac „pana maine” ca Romania merita sa fie in Spațiul Schengen, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Refuzul categoric al Austriei de a intra Romania in Spațiul Schengen ascunde o mulțime de interese economice și financiare uriașe. Potrivit informațiilor noastre provenite din zona serviciilor secrete și a diplomației, Austria a condiționat intrarea Romaniei in Spațiul Schengen , in primul rand, de…

- Gerhard Karner, ministrul austriac de Interne, a facut vineri o noua declaratie prin care respinge intrarea Romaniei si a Bulgariei in Schengen. "Pentru noi, decizia se aplica faptul ca noi credem ca are sens sa includem Croatia si sa nu includem Bulgaria si Romania acum. Este important (in cazul sistemului…

- Ministrul de Interne - Lucian Bode s-a intalnit miercuri cu omologul sau austriac, Gerhard Karner, care s-a pronunțat impotriva extinderii Spațiului Schengen.Lucian Bode a annunțat ca, in cadrul intalnirii, ministrul Karner l-a asigurat ca „ultimele declarații pe subiectul Schengen nu sunt indreptate…

- Ministrul de Interne Lucian Bode a discutat miercuri, 23 noiembrie, la Viena, cu omologul sau austriac, Gerhard Karner, cel care nu a acceptat extinderea Spațiului Schengen. Conform lui Bode, Karner l-a asigurat ca declarațiile privind refuzul extinderii Schengen nu vizeaza Romania.Lucian Bode și Gerhard…