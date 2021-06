Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Timis au mers la sediul Colterm, compania de termoficare din Timioara, pentru a solicita mai multe documente, ei facand cercetari, sub coordonarea unul procuror, intr-un dosar de delapidare si…

- Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul Inspectoratului de Politie Timis au mers joi la sediul Colterm, compania de termoficare din Timioara, pentru a solicita mai multe documente, ei facand cercetari, sub coordonarea unul procuror, intr-un dosar de delapidare…

- Polițiștii din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice (SICE) au efectuat, in aceasta dimineața, percheziții la sediul Colterm, societatea de termoficare din Timișoara care se confrunta cu grave probleme financiare de mai mulți ani. Conform primelor informații, sunt verificari intr-un…

- Politistii timisoreni de la Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice au descins la COLTERM, acuzele fiind de delapidare si infractiuni de fals in inscrisuri. Este vora de vanzarea de fier vechi de la unul din CET-uri, contractul fiind de la inceputul anului trecut. Politistii de la “economic”…

- Politistii din Alba, sub coordonarea Parchetului de pe langa Judecatoria Alba Iulia, efectueaza 17 perchezitii la persoane banuite de inșelaciune și fals in inscrisuri sub semnatura privata. Acestea ar fi indus in eroare mai multe societați de asigurare, pentru a obține despagubiri. La data de 3 iunie…

- Politistii de la Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice din cadrul IPJ Timis si jandarmii din Lugoj au descins joi dimineata la doua locuinte din localitatea Rachita, comuna Dumbrava. Judecatorii au emis mandatele de perchezitie dupa ce procurorii si politistii au reusit sa adune probe…

- Mai multe perchezitii domiciliare si controale economice au loc joi in judetele Brasov si Buzau, la persoane banuite de comercializarea de piese auto contrafacute. ''Astazi, 6 mai, politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Brasov - Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice,…

- Politistii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Botosani au efectuat, joi, perchezitii la locuintele a doua persoane cercetate intr-un dosar de contrabanda cu tigari, fiind descoperite aproximativ 2.000 de pachete de tutun. Potrivit…