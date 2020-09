Stiri pe aceeasi tema

- Dominic Samuel Fritz a revenit la PRESSALERT LIVE si mai increzator in sansele sale la castigarea Primariei Timisoara. Candidatul USR-PLUS a fost foarte preocupat de intalnirile cu cetatenii din cartierele neglijate ale metropolei vestice si promite schimbari radicale in modul in care administratia…

- Dominic Fritz, candidatul USR-PLUS pentru funcția de primar al Timișoarei va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre experiența campaniei electorale aflate in plina desfașurare pentru alegerile locale de la sfarșitul lunii,…

- Vazut ca principalul oponent al actualului edil-sef in cursa pentru Primaria Timisoara, Dominic Fritz e constient ca Nicolae Robu, chiar daca nu i-a pronuntat numele, l-a atacat deja in perspectiva urmatoarelor alegeri. Candidatul USR-PLUS a subliniat la PRESSALERT LIVE ca e un semn de „nesiguranta”…

- Dominic Fritz, candidatul USR-PLUS la Primaria Timisoara, s-a aratat amuzat de mirarea lui Nicolae Robu cu privire la finantarea campaniei sale. Invitat la PRESSALERT LIVE, cetateanul german care isi propune sa schimbe status quo-ul in administratia locala a subliniat sprijinul pe care-l are de la voluntari…

- O primarie transparenta, „de sticla”, debirocratizata, cu cetațeni care se implica in deciziile importante ale administrației. Este viziunea candidatului Alianței USR PLUS la Primaria Timișoara cu privire la digitalizarea administrației publice locale. Dominic Fritz a prezentat, astazi, un plan in patru…

- Dominic Samuel Fritz, candidatul USR/PLUS la Primaria Timișoara a ținut sa ii linișteasca pe timișorenii care cred ca sub administrația lui in municipiu se vor interzice mașinile. Viziunea sa este una integrata, in care mașinile, pietonii, bicicliștii și cei care folosesc transportul in comun sunt respectați…

- Dominic Samuel Fritz, candidatul USR pentru Primaria Timișoara, a vorbit ieri despre oportunitatea construirii unui nou spital municipal, iar astazi a revenit pe același subiect, dupa ce Cluj-Napoca, oraș condus de Emil Boc, coleg de partid cu Nicolae Robu, a obținut o finanțare europeana de 47 de milioane…