- Restrictiile aplicate tuturor timisorenilor, indiferent daca s-au vaccinat sau nu, sunt nedrepte, vor afecta economia locala care sufera grav din cauza pandemiei si a scumpirilor, si invrajbesc oamenii, crede primarul Dominic Fritz.

- Ciprian Robert Tamaș, primarul comunei vasluiene Șuletea, a postat, pe pagina sa de Facebook, un mesaj in care a scris ca, daca autoritațile ii vor obliga pe romani sa se vaccineze, atunci cei care vor pune aplicare decizia vor fi intampinați cu furci, coase și securi! Edilul afirma ca cei care trimit…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența, convocat de subprefectul Ovidiu Virgil Draganescu, astazi, in ședința online, a aprobat o hotarare in baza careia s-au actualizat anexele cuprinzand incidența de la nivelul unitaților administrativ-teritoriale din județul Timiș, anexe intocmite pe baza…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz care este si presedinte al USR PLUS Timis, spune ca acum PNL are de ales intre PSD si USR PLUS si ca liberalii aveau o sansa istorica sa modernizeze Romania. „USR PLUS a acceptat sa formeze majoritatea cu PNL si UDMR si sa-l sustina pe Florin Catu in anumite…

- Primarul USR PLUS al orașului Timișoara, Dominic Fritz, susține ca premierul Cițu și o parte din PNL nu au voința politica pentru reforma Justiției. Demiterea lui Stelian Ion nu a fost un gest nervos, iar subiectul PNDL 3 este doar o scuza, mai spune Fritz. Dominic Fritz a comentat pe Facebook…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Cluj a decis, miercuri, sa instituie o serie de restrictii in comuna Margau, inclusiv interzicerea circulatiei persoanelor pe timpul noptii, dupa ce rata incidentei COVID-19 a ajuns la 12,39 la mia de locuitori. "In unitatea administrativ-teritoriala…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența a constatat, depașirea incidenței cumulate la 14 zile peste 3/1000 locuitori in comuna Morteni. Localitatea a intrat in scenariul roșu, iar timp de doua saptamani aici vor fi aplicate restricții suplimentare.La Morteni, rata infectarilor a ajuns la 4,47/1000…

- ”Grecia are nevoie din nou de ajutor! L-am informat pe președintele Klaus Iohannis și am decis, impreuna cu ministrul de Interne, sa trimitem 142 de pompieri salvatori care sa ii ajute pe greci sa stinga incendiile de padure. Misiunea pompierilor noștri va incepe maine! Mult succes, va așteptam cu bine…