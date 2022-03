Stiri pe aceeasi tema

- Centrul Municipal de vaccinare va fi inchis pana la sfarsitul lunii martie. Mai mult, autoritatile Capitalei vor renunta la troleibuzul si autobuzul amenajate special pentru imunizarea anti-COVID.

- Cu siguranța ai auzit de sos de soia. Este un ingredient familiar chiar și pentru bucatarii occidentali in zilele noastre. Acesta deține un loc special de importanța in lista de 10 ingrediente esențiale din camara chinezeasca și este cu adevarat esențial nu doar pentru bucataria chinezeasca, ci și pentru…

- Primaria Municipiului Timișoara a anunțat ca a caștigat astazi, in prima instanța, procesul intentat de trei angajați prin Sindicatul Liber al Angajaților din Primaria Timișoara in vederea suspendarii dispozițiilor de inființare a comisiei paritare și a comisiei de disciplina a instituției. Prin aceeași…

- Judecatoria Timisoara a anulat, in prima instanta, o amenda de 2.500 de lei aplicata de Primaria Timisoara companiei de termoficare Colterm pentru ca nu a refacut asfaltul spart cu ocazia unei lucrari. Procesul continua la Tribunalul Timis.

- „Primarul Dominic Fritz spune ca nu se simte deloc intimidat de vizita cu scopuri precise a liderului AUR, George Simion și anunța ca organele de poliție deja au demarat proceduri de urmarire penala a celor care au patruns in primarie.„Este o incercare de a normaliza un comportament politic violent,…

- Primarul Dominic Fritz a anuntat ca decizia Tribunalului Timis in privinta concursului pe care l-a demarat in Primaria Timisoara nu va opri reforma pe care a inceput-o in institutie. El aminteste ca atat organigrama, cat si concursul au avut avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Dominic…

- Primaria Timișoara ar fi trebuit sa organizeze, marți, 11 ianuarie, un concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a 22 de funcții publice de execuție vacante, din cadrul aparatului de specialitate al instituției. Luni, concursurile au fost blocate de catre Tribunalul Timiș in urma…

- Drumul Județean 203G Monteoru – Leiculești a fost inchis circulației pana in luna ianuarie a anului viitor, printr-o decizie a Consiliului Județean Buzau. Motivul in constituie o alunecare de teren produsa pe acest tronson de drum spectaculos care leaga stațiunea balneara Sarata-Moteoru de localitatea…