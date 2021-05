Dominația BITCOIN începe să scadă! Ether vine puternic din urmă Dominația Bitcoin asupra valorii totale a pieței criptomonedelor este in scadere , pe masura ce Ether, cel mai mare rival al sau, a atins nivelul de 3.000 USD, sugerand spațiu și mai mare pentru evoluție. Cea mai mare moneda digitala reprezinta acum aproximativ 46% din valoarea totala a pieței criptografice de 2,3 trilioane de dolari, in scadere de la aproximativ 70% la inceputul anului, potrivit trackerului CoinGecko, citat de Bloomberg. Etherul, moneda digitala de pe locul doi, deține o cota de 15%, iar un grup de alte monede și-a dublat ponderea in aceeași perioada, la 36%. Citește și: Ce… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

