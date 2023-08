Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea daneza de tenis, fosta lidera mondiala Caroline Wozniacki, a caștigat marți primul sau meci de la revenire, cu o victorie convingatoare impotriva australiencei venita din calificari, Kimberly Birrell (115 WTA).

- ​Roland Garros este unul dintre cele 4 turnee de tenis de Grand Slam care se disputa in fiecare an, celelalte fiind US Open, Wimbledon și Australian Open. Este singurul turneu de tenis de mare șlem care se desfașoara pe zgura și in cadrul caruia meciurile au loc pe terenuri exterioare.

- Simona Halep (31 de ani, 55 WTA) este singura jucatoare ramasa in categoria „suspendarilor provizorii”, se arata intr-un articol publicat de Karen Moorhouse, șefa Agenției Internaționale pentru Integritate in Tenis.

- Dorinței lui Rafael Nadal de a participa la Jocurile Olimpice de la Paris 2024 i se opune regulamentul Federației Internaționale de Tenis (ITF), regulament care a fost criticat de președintele unei federații membre.

- Ruperea barajului ar putea fi "la o scara ca la Cernobil", afirma un oficial ucrainean, care considera ca afirmațiile rusești sunt "un nonsens", scrie Sky News.Un consilier al vicepremierului ucrainean a declarat ca consecințele ruperii barajului "ar putea fi de o amploare asemanatoare cu cea de…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a invins-o pe maghiara Anna Bondar cu 6-4, 6-2, duminica, in prima runda a turneului de la Roland Garros, al doilea de Mare Slem al anului. Luni, Ana Bogdan a fost invinsa Ana Bogdan in turul 1 de Camila Osorio, scor 6-3, 3-6, 5-7.

- De acum este oficial: Rafael Nadal nu va juca la Roland Garros 2023 (28 mai - 11 iunie), campionul en-titre al Grand Slamului de la Paris nereușind sa se recupereze la timp dupa accidentarea suferita la Australian Open.

- Inceputul anului acesta a fost unul foarte productiv din cariera frumosei jucatoare de tenis Sorana Cirstea. A revenit in topul celor mai bune 50 de jucatoare de tenis din lume. Colaborarea cu Thomas Johansson, fostul antrenor al lui Roger Federer da rezultate bune, romanca reușind sa se afirme la doua…