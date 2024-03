Domiciliul preşedintei peruane, percheziţionat Domiciliul presedintei peruane Dina Boluarte a fost perchezitionat vineri seara, in cadrul unei anchete pentru imbogatire ilicita, presedinta Peru fiind suspectata ca nu a declarat in patrimoniul sau o colectie de ceasuri de lux, informeaza AFP si EFE. Potrivit unui document al politiei, la care AFP a avut acces, circa 40 de agenti si magistrati au fost mobilizati "in acest scop sa perchezition Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Locuinta presedintei peruane Dina Boluarte a fost perchezitionata sambata, in cadrul unei anchete privind imbogatirea ilicita care are legatura cu ceasuri de lux pe care femeia este suspectata ca nu le-a declarat, relateaza AFP, potrivit news.ro. Sediul guvernului a fost, de asemenea, perchezitionat…

- Domiciliul presedintei peruane Dina Boluarte a fost perchezitionat vineri seara, in cadrul unei anchete pentru imbogatire ilicita, presedinta Peru fiind suspectata ca nu a declarat in patrimoniul sau o colectie de ceasuri de lux, informeaza AFP si EFE.Potrivit unui document al politiei, la care AFP…

- Domiciliul presedintei peruane Dina Boluarte a fost perchezitionat vineri seara, in cadrul unei anchete pentru imbogatire ilicita, presedinta Peru fiind suspectata ca nu a declarat in patrimoniul sau o colectie de ceasuri de lux, informeaza AFP si EFE. Potrivit unui document al politiei, la care…

- Domiciliul presedintei peruane Dina Boluarte a fost perchezitionat, in cadrul unei anchete pentru imbogatire ilicita, presedinta Peru fiind suspectata ca nu a declarat in patrimoniul sau o colectie de ceasuri de lux, informeaza AFP si EFE. Potrivit unui document al politiei, la care AFP a avut acces,…

- Un barbat din localitatea mehedințeanța Cujmir a fost depistat ca deținea ilegal mai multe arme de foc și muniție. In urma percheziției, polițiștii au descoperit ca fura și curent. Politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substanțe Periculoase impreuna cu politistii Sectiei Poliție Rurala…

- Președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, acuzat de DNA ca ar fi primit mita 16 milioane de lei, ramane sub control judiciar. Tribunalul Municipiului București i-a respins contestația. Decizia este definitiva. Minuta instanței: „S-a respins ca nefondata plangerea formulata de catre…

- Presedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, le-a transmis moldovenilor, in ajunul Craciunului pe rit vechi, sa aiba parte de cat mai multe momente de liniste sufleteasca, de implinire si incredere in viitor, relateaza TV8.md.Maia Sandu a postat un filmuleț pe rețelele de socializare, in care apare inconjurata…

- Dupa ce, in urma cu jumatate de an, a intrat in vigoare o lege conform careia se limiteaza numarul de persoane care iși pot stabili domiciliul la o adresa, un cetațean moldovean s-a trezit cu buletinul reținut de polițiștii de frontiera.