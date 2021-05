Stiri pe aceeasi tema

- Domeniul Regal Savarsin va fi deschis publicului, marti, de Ziua Copilului, intre orele 9.00 si 18.00, anunta pe Facebook familia regala a Romaniei. Vor putea fi vizitate Parcul Regal, Satul Regal, Muzeul Automobilului si Magazinul de Suveniruri, potrivit news.ro. Satul regal cuprinde…

- In acest an, de Ziua Internaționala a Copilului, Padre’s Barber Shop din Alba Iulia dorește la randul sau sa insenineze ziua micuților care doresc sa ii treaca pragul, oferindu-le cate o tunsoare gratuita. Cocheta frizerie din orașul nostru va tunde 30 de copilași doritori, pana in varsta de 14 ani,…

- Familia Regala a sarbatorit Ziua Europei la Savarsin, unde duminica au fost organizate evenimente cu public, iar numerosi vizitatori din toata tara au fost prezenti, dornici sa vada Castelul Savarsin, parcul care il inconjoara sau Muzeul Automobilului, unde sunt expuse vehicule ale Regelui Mihai I,…

- Sute de oameni, veniți din diverse colțuri ale țarii au vizitat, zilele acestea, domeniul Regal de la Savarșin, care s-a redeschis publicului incepand cu 1 mai. Unele zone au fost deschise pentru prima data dupa terminarea lucrarilor de restaurare a domeniului. Din pacate, castelul nu poate fi vizitat,…

- Domeniul Savarșin, reședința privata a Familiei Regale in Romania, a fost deschis pentru prima oara publicului. Vizitatorii pot veni in fiecare sfarșit de saptamana, de acum și pana in octombrie. Castelul ramane deocamdata accesibil doar familiei regale, insa turiștii se pot plimba in parc, pot vedea…

- Teatrul de Papuși „Prichindel” a pregatit un program de evenimente intitulat ”Vine iepurașul!”, dedicat Sarbatorilor Pascale, transmis online pe pagina de Facebook a instituției: https://www.facebook.com/teatruldepapusiprichindelalbaiulia . Cu aceasta ocazie, teatrul albaiulian a pregatit spectacole…

- Domeniul Regal de la Savarsin isi va deschide portile pentru vizitatori din luna mai pana la sfarsitul lunii octombrie, fiind accesibile pentru public Satul Regal si Parcul Regal, care includ Muzeul Automobilului, Magazinul de Suveniruri, Gradina Ascunsa, Micul Pavilion, Lacul si insula, Gradina Toscana,…