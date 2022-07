Domeniile Ostrov lansează noi game de vinuri Atenți mereu la ce se cere nou in piața, dar mai cu seama ținand cont de tradiții și de spiritul petrecareț al romanilor, reprezentanții companiei Domeniile Ostrov vin in intampinarea iubitorilor de vin cu doua noi game: Joc și Art Folclor. Joc, vinul de cantec și voie buna Daca ar fi sa caracterizam vinul din aceasta gama am putea spune ca este un vin de eveniment. Pentru ca, unde intalnim joc și voie buna, sigur este și un pahar de vin bun! „La veselie, fara joc nu se poate! A fost o idee ce a prins viața dupa o scurta perioada și trebuie spus ca aceasta gama face parte din ceea ce noi numim… Citeste articolul mai departe pe agro-business.ro…

