Doljenii din Măceşu de Sus, testaţi gratuit pentru cancer Locuitorii din comuna Maceșu de Sus, din judetul Dolj, beneficiaza de un program gratuit pentru depistarea cancerului, prin Caravana „Nu am facut destul”, organizata de Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC). La inceputul lunii, acestora li s-au prelevat probe pentru analize, iar pe 14 si 15 octombrie, oamenii au fost consultati de medici, investigatiile avand ca scop depistarea bolilor oncologice. Caravana din acest an ajunge in cinci judete Conform initiatorilor caravanei, proiectul presupune investigatii precum analize de sange și urina, ecografii mamare, consult urologic cu ecografie,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

