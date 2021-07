Stiri pe aceeasi tema

- Politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Dolj au pus, ieri, in executare 5 mandate europene de arestare, emise de autoritatile judiciare din Franta pe numele a 3 tineri, doi de 25 de ani si unul de 26 de ani, din comuna Piscu Vechi si a doi barbati de 30 si 31 de ani, din comuna Bistret.…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, vineri, arestarea a cinci persoane suspectate ca au comis zeci de furturi in Franta. Prejudiciul estimat de procurorii DIICOT este de peste 800.000 de euro. In Franta au fost retinuti alti trei suspecti, doi romani si un cetatean francez. La actiunea…

- Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Olt au pus in executare un mandat european de arestare, fata de un barbat, de 40 de ani, din municipiul Slatina, județul Olt. In fapt, pe numele barbatului, autoritațile judiciare din Franta au emis un mandat european de arestare, in vederea executarii…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a dispus miercuri achitarea tuturor inculpatilor din dosarul falimentarii companiei Astra Asigurari. Instanta suprema a admis miercuri apelurile inculpatilor din acest dosar, fiind anulate condamnarile date in iulie 2019 de instanta de fond – Curtea de Apel Bucuresti.…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus, duminica, arestarea preventiva a unui barbat de 43 de ani, din comuna doljeana Vela. Inculpatul este acuzat ca, in noaptea de Inviere, ar fi injunghiat doi tineri de 20 si 21 de ani, din localitate. Potrivit reprezentantilor IPJ Dolj, conflictul in urma caruia…

- DIICOT a anuntat, vineri seara, ca a admis plangerile depuse de sase persoane si a dispus redeschiderea urmarii penale fata de fostii sefi ai Jandarmeriei in dosarul „10 august”, dar si fata de Speranta Cliseru, fost prefect al Capitalei. Anunțul vine la scurt timp dupa ce Curtea de Apel București a…

- Polițiștii Serviciului Urmariri – Direcția de Investigații Criminale, impreuna cu polițiștii Compartimentului Urmariri – Serviciul de Investigații Criminale Dolj, au depistat și reținut miercuri, in județul Dolj, un cetațean pakistanez, urmarit internațional de autoritațile judiciare spaniole pentru…

- Procurorii craioveni au dispus retinerea unui barbat de 31 de ani, din Poiana Mare, condamnat in Franta pentru pentru furturi in banda organizata. Pe numele barbatului, autoritatile franceze au emis un mandat european de arestare. Potrivit oamenilor legii, barbatul a fost ridicat marti, de ofiterii…