Doljean arestat pentru conducerea sub influența alcoolului și fără permis Magistrații de la Judecatoria Craiova au dispus, vineri, arestarea preventiva a unui barbat de 27 de ani, din Terpezița. Acesta din urma este acuzat ca s-a urcat la volan baut și fara permis și a provocat un accident de circulație. Aparatul etilotest a indicat o alcoolemie de 1,14 mg/l alcool pur in aerul expirat. Porivit oamenilor legii, barbatul a fost reținut joi, dupa ce a provocat un accident de circulație. Acesta este cercetat pentru comiterea infracțiunilor de conducere sub influența bauturilor alcoolice și fara permis. ”Din cercetarile efectuate de polițiști, cel in cauza, in timp conducea… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

