Tribunalul Dolj a dispus mentinerea arestului preventiv fata de un barbat de 43 de ani, din comuna Desa, acuzat de loviri cauzatoare de moarte. Potrivit oamenilor legii, in urma unei altercatii, suspectul si-a lovit tatal cu un topor. Victima a decedat la spital, pe 2 iunie, in urma leziunilor suferite. Politistii au precizat ca barbatul si-a agresat tatal in cursul zilei de 1 iunie, la domiciliul lor din comuna Desa. „In seara zilei de 1 iunie, politisti din cadrul Sectiei nr. 10 Politie Rurala Poiana Mare au fost sesizați de o femeie din comuna Desa cu privire la faptul ca soțul sau, in varsta…