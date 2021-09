Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a XXVI-a editie a Festivalului-Concurs National al Interpretilor Cantecului Popular Romanesc "Maria Tanase" va avea loc in perioada 6 - 10 septembrie, la Teatrul National "Marin Sorescu" din Craiova. Evenimentul este organizat de Centrul Judetean pentru Conservarea si Promovarea…

- Teatrul Național din Timișoara lanseaza cea de-a XXVI-a ediție a Festivalului European al Spectacolului Timișoara – Festival al Dramaturgiei Romanești (FEST – FDR), programat intre 28 august – 5 septembrie. Administrația locala iși asuma și anul acesta susținerea acestui eveniment de anvergura naționala…

- La Sibiu are loc o noua ediție a celui mai vechi festival de jazz din tara Sibiu. Foto: sibiu.ro. La Sibiu începe în aceasta seara cel mai vechi festival de jazz din tara si chiar unul dintre cele mai vechi din lume. Sibiul a gazduit prima editie a acestui eveniment…

- Deschiderea oficiala a celei de-a II-a ediții a Festivalului – Concurs Național de Folclor ”Mioveni a avut loc joi, 12 august, de la ora 13.00, la Centrul Cultural, intr-o conferința de presa susținuta de managerul Centrului Cultural Mioveni, Alin Calinescu, primarul Ion Georgescu și viceprimarul…

- O noua expozitie de fotografie, realizata de Agentia Nationala de Presa AGERPRES si intitulata ''Natura in imagini'', a fost vernisata, vineri, in deschiderea festivalului Cea1 Borsec Festival, care se desfasoara la acest sfarsit de saptamana. In centrul statiunii au fost…

- Vineri 2 iulie, la ora 16.00, la sediul Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare va avea loc inaugurarea noului sediul al Asociației Naționale de Folclor din Romania, care a fost pana in prezent in municipiul Bistrița. La manifestare va participa conducerea…

- Cea de-a XIV-a ediție a festivalului-concurs „Lada cu zestre”, organizat de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, care dorește atat recureparea cat și continuarea tradițiilor populare, va avea loc duminica, 27 iunie, la Muzeul Satului Banațean, incepand cu ora 17,00. Ediția din acest an va…

- Teatrul Național „Marin Sorescu” din Craiova va fi luni, incepand cu ora 19.00, gazda celui mai lung spectacol de teatru din istorie: Ziua Hektomeron. Data nu a fost aleasa intamplator, caci pe 21 iunie este solstițiul de vara, cea mai lunga zi din an, numita și Ziua Soarelui. Inspirat din Decameronul…