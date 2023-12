Stiri pe aceeasi tema

- La data de 6 decembrie 2023, in jurul orei 21.15, un tanar de 21 de ani, din comuna Meteș, in timp ce conducea un autoturism, pe DN 74, pe raza localitații Bucium, a parasit partea carosabila și s-a rasturnat in albia unui parau. In urma accidentului, un tanar de 20 de ani, din comuna Meteș, a suferit…

- Un nou accident grav s-a produs, astazi, pe Valea Damboviței, pe DN 72 A! Un barbat și o femeie au ajuns de urgența la spital dupa ce s-au rasturnat cu mașina pe raza comunei Voinești. Accidentul a avut loc in momentul cand barbatul, in varsta de 48 de ani, ar fi pierdut controlul volanului și a direcției…

- O femeie de 25 de ani a murit, iar sotul acesteia si cei doi copii au ajuns la spital, dupa ce masina in care se aflau a intrat vineri dimineața, intr-un cap de podet, pe DN 15, in localitatea Costisa, județul Neamț, anunța IPJ Neamț, citat de site-ul local Știri Neamț.Accidentul s-a produs in jurul…

- Un barbat care nu a reușit sa retraga bani de la un ATM s-a razbunat și a intrat cu mașina in el. Incidentul a avut loc in orașul spaniol Malaga, informeaza Digi24. Barbatul a incercat de mai multe ori sa scoata bani de la bancomat, deși era afișat mesajul ca de la ATM-ul respectiv nu se puteau efectua…

- O femeie care circula, luni seara, dupa lasarea intunericului, pe carosabil, a fost accidentata mortal de un autoturism pe raza comunei Breasta. Polițiștii craioveni au fost sesizați luni seara, in jurul orei 18.15, despre producerea unui eveniment rutier pe DJ 606A. Un barbat, de 41 de ani, din Craiova,…

- Ordin de protecție provizoriu emis de polițiștii din Sanmihaiu Almașului. Vineri, 3 noiembrie, la ora 15.52, polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurala Sanmihaiu Almașului au fost sesizați in urma unui apel primit de Inspectoratul de Poliție Județean Salaj prin S.N.U.A.U. 112 de la o femeie…

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta dupa-amiaza la un accident rutier petrecut in localitatea Jucu. „In accident a fost implicat un singur autoturism, care era rasturnat in momentul in care au ajuns forțele noastre la fața locului. Din fericire, nu au…

- Un minor de 14 ani a fost prins de politisti conducand o masina in localitatea damboviteana Mogosani, informeaza, joi, IPJ Dambovita, potrivit Agerpres.Incidentul a avut loc miercuri. "Politistii din cadrul Sectiei nr. 9 Politie Rurala Matasaru au surprins, in comuna Mogosani, un minor de…