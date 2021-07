Mai multe persoane din Craiova au fost amendate de Politia Locala, in ultimele doua zile, pentru aruncarea gunoiului pe domeniul public, in zone nepermise. Potrivit Primariei Craiova, Politia Locala a identificat si sanctionat sapte persoane, cu amenzi in valoare totala de 4.000 de lei, pentru deseuri aruncate pe trotuar sau pe strada, in zone nepermise din mai multe cartiere. Una dintre aceste persoane a fost depistata dupa ce a aruncat o gramada de moloz pe strada Dorna. Politia Locala actioneaza zilnic, in toate cartierele municipiului, pentru depistarea persoanelor care arunca deseuri in locuri…