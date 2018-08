Dolj: Copil de 2 ani dispărut, căutat de angajaţi ISU şi poliţişti Un copil de 2 ani din comuna Sopot, judetul Dolj, care a fost dat disparut in noaptea de joi spre vineri, este cautat de circa opt ore in imprejurimi de catre angajati ai ISU, politisti si oameni din localitate. "In urma solicitarii primite pe 112 de a interveni in localitatea Sopot pentru cautarea unui copil in varsta de aproximativ 2 ani (ora 00,05), un echipaj de cautare-salvare din cadrul Detasamentului 1 Pompieri Craiova, format dintr-un ofiter, 8 subofiteri si 4 elevi, s-a deplasat la locul precizat ca ar fi fost vazut copilul. In acest moment se executa misiunea de cautare a minorului de… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

