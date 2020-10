Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel Craiova a decis, miercuri, condamnarea definitiva a lui Sandu Anghel, cunoscut drept Bercea Mondialu', la 13 ani si 272 de zile de inchisoare pentru o tentativa la omor savarsita in anul 2009 impotriva unui fost viceprimar al municipiului Slatina, Valeriu Matei. Astfel, magistrații craioveni…

- DOSARUL CARACAL. Pe 15 ianuarie a fost inregistrat la Tribunalul Olt rechizitoriul trimis de DIICOT prin care s-a dispus trimiterea in judecata a celor doi inculpati din "cazul Caracal", Gheorghe Dinca (pentru infractiunile de trafic de persoane, trafic de minori, viol - doua fapte, omor calificat…

- Doi barbati din comuna Redea au fost retinuti, joi dupa-amiaza, pentru evaziune fiscala si folosirea cu rea-credinta a creditului unei societati pentru a favoriza o alta societate, iar unul dintre ei este Remus Radoi, implicat in cazul Caracal. "In aceasta dupa-amiaza, politisti din cadrul Sectiei Regionale…

- Justitia venezueleana a condamnat 15 de persoane la pedepse de 24 de ani de inchisoare fiecare pentru implicarea intr-un complot ce viza rapirea presedintelui venezuelean Nicolas Maduro, a anuntat vineri procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, transmite agentia DPA, preluata de Agerpres.

- Curtea de Apel Craiova a hotarat, ieri, sa mentina arestul preventiv fata de un executor judecatoresc arestat inca din decembrie 2019. Este a zecea oara cand judecatorii de la Curtea de Apel Craiova dispun mentinerea arestului preventiv fata de inculpat. Acesta din urma este acuzat de comiterea mai…

- La un an de la ziua in care Alexandra a sunat la 112 implorand sa fie salvata, procesul lui Gheorghe Dinca inca nu a inceput. Din ianuarie, dosarul e in camera preliminara, iar familiile Macesanu si Melencu cer ca el sa fie trimis la Parchetul General, pentru refacerea anchetei. Dinca sustine acum ca…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au hotarat, ieri, sa condamne la 5 ani si 6 luni de inchisoare o fosta secretara a Facultatii de Drept Craiova. Initial, in martie 2019, inculpata fusese condamnata de Tribunalul Dolj la 3 ani si 10 luni de inchisoare. Femeia de 52 de ani a fost acuzata ca a…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins apelul formulat de un barbat de 31 de ani, din Podari, condamnat la trei ani de inchisoare pentru vatamare corporala din culpa. Pe scurt, in august 2016, barbatul s-a urcat baut la volan si a provocat un accident in urma caruia au fost raniti doi tineri.…