Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Sectiei 8 Politie Rurala Rast au depistat luni, 27 august, un barbat de 33 de ani, din comuna Afumati, pe numele caruia Judecatoria Bailesti a emis un mandat de arestare preventiva, barbatul fiind intordus in Centrul de Retinere si ...

- Politistii de proximitate din cadrul Sectiei 2 Politie Craiova au desfasurat marti, 21 august, activitati preventive in zona de responsabilitate. Acestea au avut drept scop creșterea gradului de informare a cetațenilor, in special a persoanelor varstnice și a celor care ...

- Politistii au constatat ca mecanicul trenului de marfa care a deraiat duminica dimineata in zona localitatii Carcea, judetul Dolj, dupa ce a intrat pe un fir de cale ferata care se afla in reparatie, se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Potrivit datelor furnizate AGERPRES de catre reprezentantii…

- Politistii din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Rast au fost sesizati vineri noaptea, 20 iulie, prin apelul de urgența 112, cu privire la faptul ca in comuna Rast a avut loc un accident rutier. Ajungand la fața locului, polițiștii au ...

- Ieri, 23 iunie, politisti din cadrul Sectiei 8 Politie Rurala Rast au depistat, in comuna Catane, un barbat de 31 de ani, din aceeasi localitate, pe numele caruia, Judecatoria Bailesti a emis un mandat de executare a pedepsei de un ...

- Miercuri, 13 iunie a.c., politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti au retinut un tanar in varsta de 31de ani, banuit de savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente, fapta comisa pe raza sectorului 2. Potrivit Politiei Romane, la data de 12 iunie a.c., politisti…

- Un barbat de 33 de ani din municipiul Sighetu Marmatiei a fost retinut de politisti si este cercetat in stare de arest preventiv pentru comiterea mai multor inselaciuni. Politistii sigheteni au reusit sa documenteze activitatea infractionala a barbatului care este banuit ca in perioada septembrie 2017…