Doliu la PSD. A murit Șeban Valeca, fost ministru, senator și deputat, decorat cu Steaua României Este tristețe mare in randul membrilor PSD Argeș. Un fost lider al acestei organizații, dar și fost ministru al Romaniei, Șerban Valeca, a murit la varsta de 65 de ani. Șerban Valeca a fost ministru delegat pentru activitatea de cercetare, senator, deputat si presedinte al PSD Arges. ”Am aflat toți cu profunda surprindere și tristețe ca Șerban Valeca, fost președinte al PSD Argeș, s-a stins din viața in aceasta dimineața. Știm ca toata viața și-a dedicat-o educației, științei și cunoașterii, indiferent ca a activat ca profesor, senator sau ministru. Este o pierdere imensa pentru noi toți, dar… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

