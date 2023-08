Stiri pe aceeasi tema

- Este doliu in lumea filmului. A murit unul dintre actorii faimosului serial Game of Thrones. Anunțul tragic a fost facut de reprezentanți ai agenției sale. Artistul avea doar 36 de ani. A murit unul dintre actorii faimosului serial Game of Thrones O veste tragica a indoliat lumea cinematografiei. A…

- Paul Reubens, actorul care l-a interpretat pe Pee-wee Herman, un tocilar care purta un costum gri si papion rosu in timp ce incanta copiii si adultii deopotriva cu rasul sau distinctiv „heh heh heh”, a murit, potrivit unui mesaj pe contul sau de Instagram, scrie Reuters.Reubens, in varsta de 70 de…

- Este doliu in lumea muzicii! Celebrul cantareț Tony Bennett a murit la varsta de 96 de ani! Artistul a cucerit inimile oamenilor din intreaga lume cu melodii cunoscute precum "I Left My Heart In San Francisco" sau ”The Way You Look Tonight”. Anunțul tragic a fost facut in urma cu doar cateva ore.

- Este doliu in industria cinematografica internaționala! Un actor celebru de la Hollywood s-a stins din viața la numai 48 de ani. Anunțul decesului a fost facut de un coleg de breasla, care și-a exprimat regretul fața de marea pierdere. Actorul a jucat in multe pelicule celebre. Un actor celebru de la…

- Ramasitele umane gasite in muntii din California au fost confirmate ca fiind cele ale actorului britanic Julian Sands, care a disparut in ianuarie in timpul unei drumetii, scrie BBC.Excursionistii au gasit ramasitele sambata, a anuntat politia, iar acestea au fost acum identificate oficial, conform…

- Lumea filmului este in doliu. Marți, 13 iunie 2023, o actrița iubita de milioane de romani a murit. Artista s-a stins din viața la varsta de 80 de ani. Anunțul tragic a fost facut de reprezentanții familiei sale. Doliu in lumea filmului din țara noastra Lumea filmului este in doliu. Marți, 13 iunie…

- Veste tragica de la Hollywood! Actorul Treat Williams a murit, luni dupa-masa, 12 iunie, in urma unui accident cu motocicleta personala. Vedeta a fost transportata de urgența, cu avionul, la cea mai apropiata instituție medicala, insa medicii nu i-au putut salva viața. Anunțul facut de agentul Barry…

- Inginerul Marius-Sabin Peculea, recunoscut pentru contribuțiile sale in studierea, experimentarea, proiectarea și realizarea uzinei de apa grea, a trecut in neființa la varsta de 97 de ani. Moartea sa reprezinta o pierdere remarcabila pentru comunitatea științifica și tehnologica, iar realizarile sale…