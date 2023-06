Militarii Batalionului 84 Asigurare Date „Maraști” deplang trecerea fulgeratoare la cele veșnice a colegului și camaradului lor, maistru militar cls. a II-a Ichim Iulian. Un militar cu o solida pregatire profesionala, un soț și un tata devotat, Iulian lasa in sufletele tuturor celor care l-au cunoscut un gol incomensurabil. Va ramane in amintirea noastra, a […] Articolul DOLIU la Brigada 8 ROT: „Drum lin spre Armata din Ceruri” apare prima data in Monitorul de Vrancea .